В казанском ЖК «Салават Купере» загорелась трава
В казанском ЖК «Салават Купере» сегодня вечером загорелась трава. Об этом «Реальному времени» рассказали очевидцы.
Пострадавших нет. Пожарные уже прибыли на место происшествия. «Реальное время» обратилось в пресс-службу ГУ МЧС РФ по РТ за подробностями.
По данным очевидца, трава загорелась на пустыре между Салават Купере-1 и Салават Купере — 2.
В четверг вдоль трассы Р239 рядом с селом Усады загорелась трава.
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