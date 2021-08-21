В казанском ЖК «Салават Купере» загорелась трава

Фото: очевидец

В казанском ЖК «Салават Купере» сегодня вечером загорелась трава. Об этом «Реальному времени» рассказали очевидцы.

Пострадавших нет. Пожарные уже прибыли на место происшествия. «Реальное время» обратилось в пресс-службу ГУ МЧС РФ по РТ за подробностями.

Фото: очевидец

По данным очевидца, трава загорелась на пустыре между Салават Купере-1 и Салават Купере — 2.

В четверг вдоль трассы Р239 рядом с селом Усады загорелась трава.

