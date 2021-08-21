Дмитрий Квартальнов: «Мы в облаках после победы над Уфой не летаем. Понимаем, что у нас полно проблем»

Фото: Пресс-служба ХК «Ак Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подводя итог победной встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым» (5:4) в рамках TANECO Кубка чемпионов отметил, что соперник был не в оптимальном составе, а у его команды остается много проблем.

«Два раза мы играли 5 на 3 и второй раз так долго — это был тяжело. Но зачем нам тренировать Уфу так? Мы знаем, что они хорошо исполняют в большинстве и играют опасно. И опять концовке удаления. Хорошо, что выстояли.

Мы же с вами понимаем, что очень много хоккеистов не играет у Уфы. Честная игра, много голов — это здорово. Но в облаках то мы точно не летаем, мы знаем, что у нас много проблем.

Конечно, болельщикам понравилась такая игра, когда «туда-сюда, туда-сюда» но надо все-таки стараться играть по-другому, и конечно не удаляться.

Команда соперника даже не затрачивала сил, чтобы забить гол. А здесь налегке забили. Два раза мы выдавали такой подарок и гол.

Завтра «Ак Барс» сразиться в финале Кубка чемпионов с петербургским СКА. «Салават Юлаев» встретится с «Металлургом» в матче за третье место.