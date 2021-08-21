На празднике под Казанью выступит фолк-певица Инна Желанная

Сегодня, 21 августа в селе Красновидово Камско-Устьинского района пройдет фольклорный фестиваль «Яблочный Спас». Праздничная программа начнется в музее Горького, где для гостей постарались создать атмосферу второй половины XIX века. Посетителям предложат принять участие в экскурсии, мастер-классах и чаепитии в музейном саду.

Музыкальная часть фестиваля пройдет на утесе Венец — в живописном месте на берегу Волги. На сцене выступят казанский коллектив группа «Медвежий Угол» и специальный гость из Москвы российская фолк-певица Инна Желанная.



Начало в 12:00, вход бесплатный.