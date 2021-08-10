В Татарстане «Агроидея» выплатила более 6 млн рублей долгов по зарплате

В Татарстане ООО «Агроидея» погасило более 6 млн рублей долгов по зарплате после вмешательства прокуратуры. Надзорное ведомство в Лениногорском районе РТ провело проверку исполнения трудового законодательства.

Выяснилось, что 74 работника предприятия, которое находится в стадии банкротства, не получали зарплату за период с октября 2020 года по март 2021 года. Общая сумма задолженности превысила 6 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Материалы прокурорской проверки послужили поводом для возбуждения уголовного дела. Директора предприятия привлекли к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Однако после вмешательства надзорного ведомства трудовые права работников предприятия восстановили, задолженность по зарплате погасили, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



В феврале текущего года «Реальное время» сообщало, что конкурсный управляющий лениногорского производителя сельхозтехники «Агроидея» Екатерина Чарикова намерена взыскать с бывшего директора этого предприятия Андрея Важова 87 млн рублей в качестве возмещения убытков.

