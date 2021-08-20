В Казани временно ограничат движение транспорта и пешеходов по проезду Созидателей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани временно ограничат движение транспорта и пешеходов по проезду Созидателей. Это связано с работами по устройству приямков для колодцев водопровода к многоквартирному жилому дому.

С 23 августа до 12 сентября для движения транспорта и пешеходов по проезду Созидателей закроют участок дороги возле дома №9, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, в городе продлили ограничение движения на участке улицы Гагарина из-за ремонта магистрального тепловода. На участке от въезда на стадион «Тасма» до пересечения с улицей Васильченко до 10 сентября будет перекрыт проезд.

Татьяна Демина