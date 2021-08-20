На ремонт 760 метров дорог в Куюках Пестречинского района потратят более 25 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

ГКУ «Главтатдортранс» объявил тендер на выполнение работ по ремонту дорожно-уличной сети в деревне Куюки Пестречинского района Татарстана. На эти цели из бюджета Татарстана направят 25,1 млн рублей.

Согласно техническому заданию, планируется отремонтировать 760 метров дорог. Работы должны быть выполнены до 15 ноября 2021 года. Точный адрес не указывается.

В состав работ входят устройство выемки земляного полотна, устройство подстилающего слоя из песка, устройство слоя основания из щебня, устройство нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия.

