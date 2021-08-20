Гинцбург: коллективный иммунитет к COVID-19 может появиться до конца этого года

Фото: Максим Платонов

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России может быть сформирован к концу 2021 года.

На вопрос, будет ли достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета до конца года, он ответил: «Должны успеть». Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Гинцбург отметил, что вакцины в избытке имеются во всех регионах РФ. «Вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались», — добавил он.

Несколько дней назад сообщалось, что в Татарстане от коронавируса вакцинировались 936 611 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве. За сутки привились 7 434 человека. Второй компонент вакцины получили 747 856 человек.

Алексей Нечаев