«Зеленодольский завод имени А.М. Горького» построил два суда для Росатома

На АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» построено два суда проекта BLV03 «Александр Парфенов» и «Всеволод Пересыпкин», разработанные «Морским инженерным бюро». 23 августа их торжественно спустят на воду.

Они представляют собой лоцмейстерские суда ледового класса Ice3 и предназначены для постановки и обслуживания средств навигационного оборудования и доставки на береговые объекты средств навигационного оборудования и радиотехнических средств навигационного оборудования и других работ в составе гидрографического обеспечения торгового мореплавания в акватории Северного морского пути.

Данные суда строятся в рамках ФЦП «Северный морской путь» по программе Росатома по строительству и модернизации гидрографического флота для ФГУП «Гидрографическое предприятие». Их планируется задействовать для проведения работ на акватории портов Северного морского пути в целях обеспечения безопасности мореплавания и развития портовой инфраструктуры.

Луиза Игнатьева