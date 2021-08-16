ГИБДД начала использовать дроны для выявления нарушителей в Татарстане и еще 16 регионах России

Подразделения Госавтоинспекции и Росгвардии начали использовать беспилотники для обеспечения безопасности дорожного движения и выявления нарушений правил дорожного движения (ПДД) в 17 регионах России, в том числе и в Татарстане. Об этом пишет ТАСС.

Дроны задействовали в республиках Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Удмуртия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областях и Москве.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Беспилотники помогают выявлять административные правонарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения и пересечением дорожной разметки. Также их целесообразно использовать для информирования нарядов ДПС о дорожной ситуации.

Возле места, где используются беспилотники, находится наряд ДПС, которому передаются данные о зафиксированных правонарушениях. Инспекторы принимают меры по привлечению к ответственности водителя, исходя из характера правонарушения.

Этим летом камеры, установленные на дорогах Татарстана, начали выявлять не пристегнутых ремнем безопасности водителей и пассажиров. С 1 по 14 июля такие камер зафиксировали уже более 6 тысяч нарушений. В будущем планируется добавить функцию для выявления водителей, которые разговаривают по телефону за рулем.



Татьяна Леухина