В МЧС рассказали об обстановке с пожарами в Марий Эл

В МЧС по региону рассказали про обстановку с пожарами в Республике Марий Эл на 00.30 20 августа. Локализован пожар в деревне Студенка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Общая площадь пожара составляет 2 тыс. кв. метров. Сгорели 3 постройки на окраине поселения. Всего эвакуировали 26 человек - пострадавших нет. Тушение лесного пожара продолжается. Отмечается, что существует угроза населенному пункту Устье-Кундыш.

Фото: Максим Платонов

Произошла эвакуация из оздоровительных учреждений, находящихся на озере Шап. Всего 104 человека (из них 84 ребенка) размещены в президентской школе-интернате в Йошкар-Оле; 32 человека размещены в детском военно — патриотическом лагере «Авангард».

На днях в Марий Эл из-за лесного пожара эвакуировали санаторий «Сосновый бор» в Медведевском районе. Среди его постояльцев были и жители Татарстана.

Всего из санатория эвакуировали 140 человек. Помимо татарстанцев в нем отдыхали жители Марий Эл и Чувашии, в том числе медики, проходящие реабилитацию, и семьи с детьми.

Алексей Нечаев