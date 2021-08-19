В Татарстане зафиксированы случаи причинения вреда флоре и фауне на особо охраняемых природных территориях

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане зафиксированы случаи причинения вреда флоре и фауне в границах федеральных и региональных охраняемых природных территориях. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

В частности, в республике вмешательства представителей надзорного ведомства потребовали случаи причинения вреда водным биологическим ресурсам и объектам животного и растительного мира. Аналогичные нарушения природоохранного законодательства выявили в Крыму, Якутии, Краснодарском и Пермском краях, Амурской, Брянской и Самарской областях.

В целях устранения нарушений в суды направлено более 300 заявлений на сумму 1,6 млрд рублей, рассказали в Генеральной прокуратуре РФ. Отмечается, что с начала года в России сотрудниками надзорного ведомства пресекались многочисленные нарушения режима охраны уникальных природных комплексов.

Фото: realnoevremya.ru

Всего в январе-июне 2021 года в России прокуратура выявила свыше 178 тыс. нарушений природоохранного законодательства. В целях их устранения внесено почти 49 тыс. представлений, опротестовано 8 тыс. незаконных правовых актов, в суды направлено более 15 тыс. заявлений.

По требованиям и постановлениям прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности за первое полугодие привлечено порядка 42 тыс. лиц. Помимо этого, заведено более 900 уголовных дел.

Отметим, что в прошлом году судебные приставы взыскали с татарстанцев 26,6 млн рублей за различные нарушения природоохранного законодательства.



Татьяна Демина