«Объявления ВКонтакте»: Казань признана самым общительным городом

Сервис «Объявления ВКонтакте» проанализировал активность пользователей под постами с объявлениями и выяснил, жители каких городов больше всего обсуждают товары в комментариях. Оказалось, что жители Казани чаще других обсуждают объявления других пользователей.



Статистика показывает, что в среднем по России у объявления с 10 и более комментариями на 72% больше шансов найти покупателя, а такая сделка закрывается в полтора раза быстрее. Так, Казани обсуждаемые объявления получается продать на 2 дня раньше остальных объявлений.

По результатам исследования, самыми общительными оказались жители Казани, каждое третье объявление в этом городе активно обсуждается пользователями. Второе место в топе занял Краснодар, жители города оставляют от 5 до 10 комментариев под 28% объявлений. Тройку самых общительных городов завершает Челябинск, здесь горожане активно комментируют 27% объявлений.

Согласно данным «Объявлений ВКонтакте», отличаются и категории товаров, которые активно обсуждают пользователи из разных городов. Для краснодарцев самыми обсуждаемыми темами стали компьютерная техника, животные и услуги для бизнеса.

Жители Казани активнее всего обсуждают бытовую технику, мебель для дома и дачи, а также товары для мотоэкипировки. А жители Челябинска оставляют больше всего комментариев под объявлениями о продаже билетов и автомобилей с пробегом. Интересно, что одной из самых обсуждаемых тем у челябинцев оказался мужской гардероб.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой «Объявления ВКонтакте»