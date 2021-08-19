В Казани продемонстрировали работу диспетчерской службы для помощи глухонемым — видео

В Казани в ДК «Сайдаш» прошел круглый стол по теме защиты прав граждан с нарушением слуха и зрения. Председатель ТРО ОООИ «Всероссийское общество глухих» Венера Гаулстон продемонстрировала, как работает диспетчерская служба для помощи глухонемым в РТ.

Человек, нуждающийся в помощи, может позвонить в эту службу, и специалисты решат его вопрос. Например, глухонемой может вызвать скорою помощь, используя русский жестовый язык. На другом конце находится диспетчер, понимающий язык жестов, — он позвонит в медучреждение.



Старший советник генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» Максим Топилин поинтересовался, сколько человек работает в этой службе. Оказалось, что этим занимаются 2 человека, которые трудятся по сменам с 9.00 до 18.00. Для большего количества специалистов необходимо увеличение финансирования.

После круглого стола было подписано соглашение о взаимодействии по подбору персонала из числа граждан, относящихся к категории инвалидов, между Татарстанским республиканским отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» и Ассоциацией отелей Казани и РТ.



Алексей Нечаев