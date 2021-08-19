В Татарстане женщину подозревают в покушении на убийство сожителя и его сестры

В Агрызе местную жительницу подозревают в покушении на убийство сожителя и его сестры. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Татарстану.

По версии следствия, в ночь на 11 августа 38-летняя женщина, находясь в пьяном состоянии, поссорилась со своим 53-летним сожителем. После этого она ударила его ножом в живот. В квартире находилась 57-летняя сестра мужчины, она попыталась отобрать у женщины нож, однако сама получила несколько ударов в живот. После этого женщина скрылась.

Сейчас оба потерпевших госпитализированы. Против сожительницы мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц). Свою вину она признала частично.

В ближайшее время ей выберут меру пресечения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В августе стало известно, что в Татарстане за покушение на убийство судят покойника.

Ольга Плешкова