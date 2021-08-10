В Татарстане покойника будут судить за покушение на убийство

Фото: Максим Платонов

Нурлатская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины 1965 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



В Нурлате 27 июня 2008 года мужчина в алкогольном опьянении поссорился с 15-летним подростком из-за того, что тот его случайно задел плечом. В ходе конфликта мужчина схватил подростка за шею, после чего ударил ножом в живот. Потерпевший получил тяжелое ранение, ему удалось выжить только благодаря своевременно оказанной медпомощи.

После совершения преступления обвиняемый скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск. Позднее выяснилось, что мужчина скончался на территории Украины в январе этого года. При таких обстоятельствах уголовное дело подлежало прекращению за смертью обвиняемого, но мать последнего возразила против такого решения.

В связи с этим уголовное дело направлено в Нурлатский районный суд для рассмотрения по существу.

Алексей Нечаев