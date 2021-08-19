В Татарстане от села Усады увеличат количество полос на автодороге Казань — Боровое Матюшино
Власти утвердили проект планировки и проекта межевания территории, предусматривающие реконструкцию автодороги Казань — Боровое Матюшино на территориях Казани и Лаишевского района РТ. Соответствующий документ опубликован в сборнике документов мэрии столицы Татарстана.
Дорога расположена на границе Казани, Столбищенского и Песчано-Ковалинского сельских поселений Лаишевского района. Утверждена 1-я очередь 1-го этапа реконструкции автомобильной дороги 16К-1062 Казань — Оренбург — Казань — Боровое Матюшино. Общая протяженность участка автомобильной дороги 9,5 тыс. метров. Площадь территории проекта планировки составляет 2,9 млн кв. м. Запланировано расширение дороги от села Усады до 4-х полос.
Освоение площадок жилищного строительства на 1-й этап (2021–2024 гг.) возможно после реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на 1-ю и 2-ю очереди 1-го этапа (2021–2024 гг.).
В Казани с 18 августа по Оренбургскому тракту в тестовом режиме открыли новую разворотную петлю в районе магазина «Леруа Мерлен». Об этом «Реальному времени» рассказали в ГИБДД города.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым