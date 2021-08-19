Новости общества

15:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане от села Усады увеличат количество полос на автодороге Казань — Боровое Матюшино

14:46, 19.08.2021
В Татарстане от села Усады увеличат количество полос на автодороге Казань — Боровое Матюшино
Фото: Максим Платонов

Власти утвердили проект планировки и проекта межевания территории, предусматривающие реконструкцию автодороги Казань — Боровое Матюшино на территориях Казани и Лаишевского района РТ. Соответствующий документ опубликован в сборнике документов мэрии столицы Татарстана.

Дорога расположена на границе Казани, Столбищенского и Песчано-Ковалинского сельских поселений Лаишевского района. Утверждена 1-я очередь 1-го этапа реконструкции автомобильной дороги 16К-1062 Казань — Оренбург — Казань — Боровое Матюшино. Общая протяженность участка автомобильной дороги 9,5 тыс. метров. Площадь территории проекта планировки составляет 2,9 млн кв. м. Запланировано расширение дороги от села Усады до 4-х полос.

Освоение площадок жилищного строительства на 1-й этап (2021–2024 гг.) возможно после реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на 1-ю и 2-ю очереди 1-го этапа (2021–2024 гг.).

В Казани с 18 августа по Оренбургскому тракту в тестовом режиме открыли новую разворотную петлю в районе магазина «Леруа Мерлен». Об этом «Реальному времени» рассказали в ГИБДД города.

Алексей Нечаев
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также