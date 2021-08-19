Кулемин дебютирует за «Салават Юлаев» в матче со СКА, Метсола — вне заявки

Тренерский штаб «Салавата Юлаева» определился с составом на матч против петербургского СКА в рамках второго тура Кубка чемпионов в Казани.

Впервые на льду в форме уфимского клуба появится нападающий Николай Кулемин. 35-летний форвард подписал на днях пробный контракт с «Салаватом Юлаевым» и пропускал стартовый матч команды на турнире. В игре со СКА он выйдет в тройке с Михаилом Воробьевым и Степаном Санниковым.

Также произошло изменение во вратарской линии. Проваливший матч с «Металлургом» Юха Метсола не попал в заявку на игру со СКА. Вместо него с первых минут встречу начнет Александр Шарыченков. В запас заявлен Семен Вязовой.

Матч «Салават Юлаев» — СКА начнется сегодня в 13.00 по мск. Прямую трансляцию встречи покажет телеканал ТНВ.