Нападающий «Ак Барса» Петров может пропустить старт сезона КХЛ из-за травмы

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров может пропустить стартовые матчи казанского клуба в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в новом сезоне. Об этом сообщает журналист Алексей Шевченко.

Хоккеист получил повреждение в ходе игры с петербургским СКА в первом туре Кубка чемпионов в Казани. Он не смог продолжить встречу и покинул лед досрочно.

По словам источника, худшие опасения не оправдались, но Петров точно пропустит оставшиеся матчи «Ак Барса» в предсезонном турнире и может не успеть восстановиться к началу нового сезона.

Напомним, накануне в Казани стартовал второй в истории Кубок чемпионов по хоккею. В первом туре «Ак Барс» проиграл в овертайме СКА, а «Салават Юлаев» уступил в основное время «Металлургу».

Подробнее о стартовых матчах Кубка чемпионов читайте в материале «Реального времени».