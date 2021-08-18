Путин оценил показатели низкого уровня безработицы в Мордовии
Президент России Владимир Путин положительно оценил низкий уровень безработицы в Мордовии в условиях пандемии. Глава государства провел встречу в режиме видеоконференции с врио руководителя республики Артемом Здуновым.
Путин назвал «позитивным моментом» показатели низкого уровня безработицы. Также глава государства оценил социальную инфраструктуру региона.
«Не самый большой, мягко говоря, уровень аварийного жилья, хорошая социальная инфраструктура, имею в виду количество школ, которые работают в две смены ‒ их меньше, чем в целом по стране, ‒ количество врачей больше, чем в среднем по стране, на 100 тысяч населения. Что самое главное, в современных условиях уровень безработицы ниже, чем в среднем по России. Ни в коем случае не упускайте эти моменты. Они являются позитивными, но внимание к ним должно быть постоянным», — сказал Путин.
В Татарстане количество безработных сократилось до 17,9 тысячи.
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