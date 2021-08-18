В Челнах отменили тендер на ремонт ограждений школ за 163 миллиона рублей
В Набережных Челнах сняли тендер на выполнение работ по ремонту ограждений 40 школ и гимназий: его накануне разместили на сайте госзакупок, а через пару часов после публикации определение подрядчик было отменено.
Стоимость контракта составила 163 миллиона рублей. Тендер был опубликован исполкомом Челнов.
Аукцион должен был пройти 26 августа. Причина отмена тендера не указывается.Общество Татарстан
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