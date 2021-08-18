Исследование: большинство казанцев планируют отметить 1 сентября в узком семейном кругу

Фото: Инна Серова (архив)

Большинство казанцев в этом году планируют отметить Первое сентября в узком семейном кругу. Такие данные приводятся в исследовании «Авито» (есть в распоряжении «Реального времени»).

28% опрошенных устроят чаепитие дома, 25% — в честь праздника отправятся с детьми в парк, 11% — отметят начало учебного года семейной поездкой на дачу или за город. Мамы на 30% чаще, чем папы выбирают активный отдых. 38% опрошенных казанцев вообще не собираются отмечать День знаний.

В целом 35% россиян не собираются отмечать День знаний. Доля тех, кто не намерен устраивать в семье праздник в честь начала учебного года, выше в городах-миллионниках и ниже в небольших городах с населением до 100 тысяч человек.

Организовать для ребенка чаепитие с одноклассниками планируют 4% респондентов из числа жителей столицы Татарстана. Отправить ребенка отметить начало учебного года с классом в кафе или парке намерены 7% родителей. Также всего 8% респондентов собираются отпустить детей отмечать День знаний самостоятельно с друзьями.

61% респондентов в Казани планируют сделать подарки учителям на День знаний. 43% опрошенных хотят подарить педагогам цветы, еще 8% намерены вручить сладости. 7% опрошенных собираются подарить учителю подарочный сертификат, 6% — фруктовую корзину.

Почти половина опрошенных казанских родителей (43%) не планируют ничего дарить в честь 1 сентября. При этом мужчины заметно чаще женщин намерены подарить ребенку-школьнику смартфон: о готовности сделать такой подарок заявили 12% опрошенных мужчин и 8% опрошенных женщин. Мамы предпочитают дарить детям наборы для творчества.

Топ подарков, которые дарят родители в Казани: набор для творчества (за него проголосовали 20% респондентов), смартфон (11% ), конструктор и планшет (по 6%).

«Реальное время» ранее выясняло, может ли казанская семья купить школьных товаров на выплату в размере 10 тысяч рублей.