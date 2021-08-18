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В Татарстане сегодня ожидается до +35 градусов

05:30, 18.08.2021
В Татарстане сегодня ожидается до +35 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 18 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Утром местами возможен небольшой дождь, гроза. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный умеренный, при грозе сильный порывами до 15-17 м/с, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +30..+35 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +31 до +33 градусов, в Набережных Челнах от +33 до +35 °С.

В Татарстане на этой неделе установилась аномальная жара. Ожидается, что днем 19 августа воздух прогреется до +32..+37 градусов.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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