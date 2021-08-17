Новый вклад от Ак Барс Банка позволяет получить доход до 6% и бонусы на карту

Акционный вклад «Шесть звезд» можно открыть только в отделениях банка сроком на 370 дней и на сумму от 50 000 рублей.

Клиентам, имеющим или выпустившим в период действия вклада банковскую карту Evolution по тарифному плану «Ак Барс Evolution Plus», будут начислены подарочные бонусы в размере 300 бонусных единиц в рамках программы лояльности «Сливки».

Проценты начисляются в конце срока на счет вклада. Ставка по вкладу зависит от суммы вклада и составляет 5,8% годовых при вкладе до 5 млн рублей и 6% годовых при вложениях свыше этой суммы. Дополнительные взносы или частичное снятие суммы вклада не предусмотрены.

Подробную информацию о вкладе можно получить по ссылке.

ПАО «Ак Барс Банк»

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