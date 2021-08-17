Администрация Сочи подарила квартиру серебряной медалистке Олимпиады-2020 Весниной

Российская теннисистка Елена Веснина стала обладательницей квартиры в Сочи.

Серебряной медалистке Олимпийских игр — 2020 в Токио подарили жилье в администрации города за высокие достижения в спорте. Ключи от новой квартиры теннисистке вручал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

«За высокие достижения в спорте олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро и серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио, почетный гражданин города Сочи Елена Веснина от имени администрации города награждена квартирой, чтобы спортсменка могла жить и работать на курорте, развивая академию тенниса», — говорится в заявлении.

Фото: sochi.ru

Напомним, Веснина выиграла серебро на Олимпийских играх — 2020 в Токио в миксте с Асланом Карацевым. В финале российский дуэт уступил россиянам Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву.