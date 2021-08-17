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В Москве задержали кассира Сбербанка с украденными деньгами

10:59, 17.08.2021
В Москве задержали кассира Сбербанка с украденными деньгами
Фото: duma.gov.ru

В Москве задержали кассира Сбербанка за кражу 12 млн рублей. Он пытался покинуть пределы России.

По предварительным данным, сотрудник пытался улететь из страны с похищенными деньгами. При задержании похищенные средства изъяли, деньги вкладчиков не пострадали. Задержанный уже признался в похищении, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

В декабре в Башкирии вступил в силу приговор кассирше банка Луизе Хайруллиной и ее мужу Марату, которые похитили из банка 25 млн рублей. Бывшая кассир банка осуждена на пять лет колонии общего режима, ее муж — на шесть.

Ольга Плешкова
Общество
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