В Москве задержали кассира Сбербанка с украденными деньгами
В Москве задержали кассира Сбербанка за кражу 12 млн рублей. Он пытался покинуть пределы России.
По предварительным данным, сотрудник пытался улететь из страны с похищенными деньгами. При задержании похищенные средства изъяли, деньги вкладчиков не пострадали. Задержанный уже признался в похищении, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».
В декабре в Башкирии вступил в силу приговор кассирше банка Луизе Хайруллиной и ее мужу Марату, которые похитили из банка 25 млн рублей. Бывшая кассир банка осуждена на пять лет колонии общего режима, ее муж — на шесть.
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