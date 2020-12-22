В Башкирии вступил в силу приговор кассирше банка и ее мужу, укравшим больше 25 млн

В Башкирии вступил в силу приговор кассирше банка Луизе Хайруллиной и ее мужу Марату, которые похитили из банка 25 млн рублей. Бывшая кассир банка осуждена на пять лет колонии общего режима, ее муж — на шесть, сообщает пресс-служба судов Башкирии.

Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор Салаватского суда. Помимо реального срока, обвиняемые должны будут возместить банку материальный ущерб.

«Верховный суд изменил приговор в части указания в резолютивной части приговора о взыскании с осужденных материального ущерба в солидарном порядке», — передает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что за делом «башкирских Бонни и Клайда» в прошлом году следила вся страна. 27 мая 2019 года в полицию обратились сотрудники салаватского отделения «Россельхозбанка», обнаружившие пропажу более 20 миллионов рублей. Подозреваемой сразу стала старший кассир Луиза Хайруллина, у которой был доступ к хранилищу. По версии МВД, в 2017—2019 годах она вынесла из банка более 25 млн рублей. В мае прошлого года, перед предстоящей ревизией в банке, она решила скрыться вместе с семьей. Задержали их на съемной квартире в Казани.



Ольга Плешкова