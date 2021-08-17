Польская метательница копья Андрейчик продала олимпийскую медаль на аукционе
Серебряная призерка Олимпийских игр в Токио в метании копья Мария Андрейчик из сборной Польши продала свою медаль на аукционе.
За серебро Олимпиады-2020 польская спортсменка выручила более полумиллиона польских злотых. Деньги она направила на операцию мальчика Милоша в США, страдающего серьезным пороком сердца.
Медаль выкупила местная сеть продовольственных магазинов Żabka. Там уже сообщили, что вернут олимпийскую награду спортсменке.
Андрейчик стала второй на Олимпиаде-2020 в Токио, уступив только китаянке Шиин Лю.Спорт
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