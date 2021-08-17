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Польская метательница копья Андрейчик продала олимпийскую медаль на аукционе

10:57, 17.08.2021 1
Польская метательница копья Андрейчик продала олимпийскую медаль на аукционе
Фото: instagram.com/m.andrejczyk

Серебряная призерка Олимпийских игр в Токио в метании копья Мария Андрейчик из сборной Польши продала свою медаль на аукционе.

За серебро Олимпиады-2020 польская спортсменка выручила более полумиллиона польских злотых. Деньги она направила на операцию мальчика Милоша в США, страдающего серьезным пороком сердца.

Медаль выкупила местная сеть продовольственных магазинов Żabka. Там уже сообщили, что вернут олимпийскую награду спортсменке.

Андрейчик стала второй на Олимпиаде-2020 в Токио, уступив только китаянке Шиин Лю.

Спорт
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