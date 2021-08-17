В Татарстане погибли 72 человека на воде с начала года

В Татарстане с начала текущего года на воде погибли 72 человека, в том числе 6 детей. На воде спасли 30 человек. Число несчастных случаев на водоемах республики достигло 90, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Причины гибели людей — купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в необорудованных для этого местах, неосторожное поведение на водоеме, несоблюдение правил навигации маломерных судов, отсутствие контроля родителей за детьми.

Фото: kzn.ru

Вчера, 16 августа, в Буинском районе Татарстана вблизи села Каменный брод спасатели извлекли из пруда тело мужчины 1965 года рождения. Его обнаружили в шести метрах от берега на глубине 4 метров.

В ГУ МЧС РФ по РТ ранее рекомендовали выбирать для купания только оборудованные пляжи, где выставлены спасательные посты. В их перечень входят 26 объектов. «Реальное время» публиковало полный перечень.

