Сегодня в Татарстане ожидается до +33 градуса

Во вторник, 17 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Утром местами возможен небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +28..+33 градуса. В Казани синоптики прогнозируют от +29 до +31 градуса, в Набережных Челнах от +28 до +33 °С.

По прогнозам синоптиков, в Татарстане на этой неделе установится аномальная жара. Максимальные температуры днем 18 августа составят +30..+35 °С, днем 19 августа воздух прогреется до +32..+37 градусов.

Татьяна Демина