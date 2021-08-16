Путин назначил судей в Татарстане
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Татарстане. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Глава государства назначил:
- судьей Арбитражного суда РТ — Юлию Артемьеву;
- судьей Дрожжановского районного суда — Марата Медведева;
- судьей Набережночелнинского городского суда — Ильдуса Карамова;
- судьей Чистопольского городского суда — Наталию Димитриеву.
Председателем Альметьевского городского суда назначен Тальгат Гадельшин, говорится в указе президента.
Помимо этого Путин назначил председателя Арбитражного суда Поволжского округа, который расположен в Татарстане. Им стал Денис Плотников.
Указы о назначении судей в Татарстане президент подписывал и ранее. Один из них был опубликован в июне.
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