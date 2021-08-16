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Путин назначил судей в Татарстане

21:22, 16.08.2021
Путин назначил судей в Татарстане
Фото: Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Татарстане. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства назначил:

  • судьей Арбитражного суда РТ — Юлию Артемьеву;
  • судьей Дрожжановского районного суда — Марата Медведева;
  • судьей Набережночелнинского городского суда — Ильдуса Карамова;
  • судьей Чистопольского городского суда — Наталию Димитриеву.

Председателем Альметьевского городского суда назначен Тальгат Гадельшин, говорится в указе президента.

Фото: Максим Платонов (архив)

Помимо этого Путин назначил председателя Арбитражного суда Поволжского округа, который расположен в Татарстане. Им стал Денис Плотников.

Указы о назначении судей в Татарстане президент подписывал и ранее. Один из них был опубликован в июне.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан
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