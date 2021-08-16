Ольгу Васильеву утвердили президентом Российской академии образования
Экс-министр образования и науки РФ и бывшая глава Министерства просвещения Ольга Васильева стала новым президентом Российской академии образования. На эту должность ее избрали 30 июня.
Указ об утверждении Васильевой президентом академии подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Сегодня же глава государства Владимир Путин освободил ее от должности председателя попечительского совета учреждения.
Напомним, Васильеву назначили председателем попечительского совета РАО сроком на 5 лет в марте прошлого года. С 2016 по 2018 год она занимала должность министра образования и науки РФ, а затем, после переименования ведомства, до 2020 года была министром просвещения.
Справка
Ольга Васильева родилась 13 января 1960 года в Бугульме.
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