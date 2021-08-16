Соцсети: бензин АИ-95 «ТАНЕКО» разъел покрытие автомобиля
Автовладелец пожаловался на качество бензина «ТАНЕКО» — топливо разъело покрытие машины. Видео появилось в TikTok.
«95-й бензин «ТАНЕКО» что сделал с моей машиной», — возмущается владелец пострадавшего автомобиля в ролике, размещенном в соцсети.
@dinisbayramgulov оригинальный звук — Динис Байрамгулов
Авторы видео также обратили внимание, что бензин разъел не только детали машины, но и асфальт.
Татьяна ДеминаБизнесТранспорт Татарстан
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