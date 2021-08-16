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«Барселона» выиграла свой первый матч после ухода Месси

06:57, 16.08.2021
«Барселона» выиграла свой первый матч после ухода Месси
Фото: fcbarcelona.com

«Барселона» обыграла дома «Реал Сосьедад» (4:2) в матче 1-го тура испанской Ла Лиги по футболу.

Дублем в составе каталонцев отметился датский форвард Мартин Брэйтуэйт. Также по голу забили Жерар Пике и Серджи Роберто. У соперника мячи забивали Хулен Лобете и Микель Ойарсабаль.

Это был первый официальный матч «Барселоны» после ухода нападающего Лионеля Месси. Аргентинец недавно покинул клуб и перешел в французский ПСЖ.

СпортФутбол
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