Леонид Слуцкий: «Несмотря на утомление у команды, демонстрируем характер в каждой игре»

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ход игры с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) в рамках 4 тура российской Премьер-лиги. По его мнению казанская команда проявила характер несмотря на общую усталость и переломила ход сложного матча.

«Первый тайм достаточно качественный, за исключением забитых мячей. Во втором тайме пошла качельная игра, это не мудрено, все-таки я очень переживал за состояние. Потому что мы два дня назад играли 120 минут на тяжелом поле. И сегодня опять играли. Когда пропустили гол, был большой соблазн на то, чтобы бросить весла.

Команда демонстрирует характер практически в каждой игре. Сегодня мы смогли переломить ход неудачно складывающегося матча и сравняли счет. Несмотря на утомление, все равно пытались до конца атаковать и реализовать мини-шансы, которые у нас могли возникнуть», — сказал специалист.

Также Слуцкий объяснил, почему оставил лидера команды Хвичу Кварацхелия на скамейке запасных.

«Он сегодня и вышел очень несвежим, и было видно, что утомлен. Хвича еще молодой игрок, и играть в таком режиме — через два [дня] на третий, на таком тяжелом поле, когда его бесконечно бьют, к нему приковано огромное внимание — он бы просто не выдержал играть еще сегодня», — объяснил специалист.

После четырех туров «Рубин» набрал 10 очков и делит с «Зенитом» первое место в турнирной таблице. Следующий матч «Рубин» проведет 22 августа в гостях у «Химок».