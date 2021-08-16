Из-за сильного дождя в Геленджике включили сирены оповещения о возможном ЧС

Из-за сильного дождя в Геленджике включили сирены оповещения о возможном ЧС. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.



«В Геленджике приняли решение запустить сирены. В данном случае звук сирен означает то, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы и подняться на возвышенность», — говорится в сообщении.

Недавно дожди в Краснодарском крае привели к подтоплениям и проблемам с электроснабжением. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. «Произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах, без электричества остается 108 тысяч человек. Работают аварийно-восстановительные бригады», — говорится в сообщении.

Алексей Нечаев