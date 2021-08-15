СК завел уголовное дело по факту убийства на Кутузовском проспекте в Москве

В Москве на Кутузовском проспекте нашли тело 28-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК (убийство) и ст. 222 УК (незаконный оборот оружия). Об этом сообщает пресс-служба СК России по Москве.

«По данным следствия, в ночь с 14 на 15 августа 2021 года вблизи жилых домов, расположенных по Кутузовскому проспекту в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1993 года рождения с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на уроженца Махачкалы Гасана Абдуллаева в ночь на 15 августа напали шесть человек, двое из которых вели стрельбу, сообщал телеканал РЕН ТВ.

Алексей Нечаев