После гибели мэра Кривого Рога на Украине завели дело об убийстве
В Национальной полиции Украины подтвердили информацию о гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины (умышленное убийство).
Сегодня тело Павлова нашли дома на веранде, рядом было ружье. Он был депутатом Верховной рады двух созывов. Мэром Кривого Рога стал в декабре 2020 года.
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