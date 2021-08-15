Кравцов: делать рейтинги школ по итогам ВПР не нужно

В ходе Всероссийского съезда учителей математики министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся для того, чтобы определить уровень знаний школьников и оказать необходимую методическую поддержку педагогам и школам. Делать рейтинги школ по итогам ВПР не нужно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«ВПР — это итоговая контрольная работа по единым стандартам, которую проводит образовательная организация, она нужна, прежде всего, для учителя, и делать рейтинг школ по итогам ВПР недопустимо», — подчеркнул он.

Фото: Максим Платонов

Также Кравцов напомнил, что контрольные работы — это неотъемлемая часть образовательного процесса. Они позволяют проанализировать качество усвоения программы.

В этом году Татарстан вошел в число регионов-лидеров по числу стобалльников на ЕГЭ. Также на высокие баллы экзамен сдали выпускники из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Краснодарского края.

Алексей Нечаев