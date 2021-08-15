Израиль отозвал посла из Польши после подписания закона о евреях

МИД Израиля принял решение отозвать своего посла из Польши из-за закона о реституции имущества пострадавших во время холокоста. Об этом стало известно из заявления министра иностранных дел Израиля Яира Лапида.

«Сегодня Польша приняла, и это уже не впервые, антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я дал указание главе посольства в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций. Новый посол Израиля, который должен был вскоре отбыть в Варшаву, на данном этапе не поедет в Польшу», — заявил он.

Министр добавил, что в стране ведут переговоры с представителями США о том, как отреагировать на принятие соответствующего закона. По мнению Лапида, в этом случае «молчать нельзя».

Алексей Нечаев