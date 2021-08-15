В субботу в Татарстане на дорогах погибли четыре человека

Фото: Илья Репин (архив)

За субботу, 14 августа, на дорогах Татарстана погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Накануне в 14.30 на 51-м км дороги «Алексеевское — Высокий Колок» автомобиль «Лада» опрокинулся в кювет. Водителя машины, 60-летнего жителя села Базарные Матаки с различными травмами госпитализировали в больницу, где через несколько часов он умер. В момент происшествия мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

Также в субботу в Татарстане, в 20.10 на 1134-м км дороги «Москва — Уфа», водитель «Лады Гранта», двигаясь со стороны Уфы, превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной «Фольксваген Поло». В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия умерли два пассажира «Лады Гранты». Еще одна пассажирка этой машины, а также водитель и пассажирка «Фольксвагена» получили тяжелые травмы. Они находятся в больнице.

В 23:55 на 135-м км дороги «Казань — Оренбург» 50-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия», ехавший из Казани в Оренбург, превысил и скорость и наехал на жителя Лениногорска, который в темное время суток, на неосвещенном участке дороги шел по проезжей части справа по ходу движения машины, не имея при себе светоотражателя. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

В Казани за14 августа зарегистрировали пять ДТП с пострадавшими: три столкновения, наезд на пешехода и падение пассажира. В результате еще 63 трех аварий причинен материальный ущерб.



Татьяна Демина