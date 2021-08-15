В Казани в субботу произошло 5 ДТП с пострадавшими

Фото: Илья Репин (архив)

В Казани за субботу, 14 августа, зарегистрировали 5 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими: три столкновения, наезд на пешехода и падение пассажира. В результате еще 63 трех аварий причинен материальный ущерб.

Сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали 10 пьяных водителей и трех автомобилистов, не имеющих право управления. Помимо этого, в отделы полиции доставили 6 водителей по подозрению в совершении преступлений.

Также за субботу в Казани пресечено 40 правонарушений со стороны электросамокатчиков, сообщается в telegram-канале ГИБДД города.

Напомним, за пятницу, 13 августа зарегистрировали 7 ДТП, в которых пострадали люди: совершено два наезда на пешехода и один на велосипедиста, а также четыре столкновения. В результате 95 аварий причинен материальный ущерб.



Татьяна Демина