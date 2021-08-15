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В Китае создали самый твердый аморфный материал — он может поцарапать алмаз

02:23, 15.08.2021

Сверхпрочный материал, способный поцарапать поверхность алмаза, создали специалисты Яньшаньского университета в городе Циньхуандао на севере КНР при взаимодействии с коллегами из ряда научных центров Китая и других стран. Об этом сообщили в вузе.

Вещество имеет плотность 3,3 грамма на куб. см и называется AM-III. Его твердость по Виккерсу составляет 113 гигапаскалей.

Фото: ysu.edu.cn

«Это самый твердый и прочный аморфный материал», — подчеркивается в комментарии университета.

Алексей Нечаев
Общество
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