Соцсети: в Татарстане в одной из школ хотят уместить 60 детей на 20 квадратных метрах

В Татарстане в селе Богородское не хватает места для всех детей. Видео из образовательного учреждения было опубликовано в популярной группе в Instagram.

Активисты сообщают, что 60 детей будут учиться в классах площадью 20 кв. м. На видео можно увидеть стены и незаконченный ремонт. Можно понять, что в такие кабинеты не поместится много человек.

В пресс-службе Минобрнауки РТ «Реальному времени» сообщили, что этот вопрос прерогатива муниципалитета.

В Казани на 25 августа запланировано открытие двух школ — в казанском ЖК «Арт Сити», построенной по федеральному проекту «Жилье», и жилом комплексе «Салават купере», возведенной по федеральному проекту «Современная школа».



Алексей Нечаев