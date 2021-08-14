Казань и Челны заняли 2 место в рейтинге городов с самыми вкусными и дешевыми кафе

Фото: Максим Платонов (архив)

Казань и Набережные Челны поделили вторую строчку рейтинга российских городов с самыми вкусными и дешевыми кафе. Первое место заняла Тюмень, третье — Астрахань.

Респонденты максимально высоко оценили вкус блюд, представленных в казанских заведениях общепита: столица Татарстана получила среднюю оценку в 4,5 балла. Вторую строчку с 4,3 баллами разделили Тюмень, Махачкала, Ульяновск, Оренбург, Рязань и лишь один российский город-миллионник— Краснодар.

Набережные Челны стали лидером по уровню цен в кафе и ресторанах: 80% опрошенных назвали их умеренными, еще 2% — низкими. Казань по этому показателю заняла 4-е место: оптимальными посчитали стоимость блюд 77%, низкими — менее 1% опрошенных. На втором месте — Тюмень, на третьем — Астрахань.

Итоговые результаты в рейтинге с самыми вкусными и дешевыми кафе и ресторанами, в котором Челны и Казань заняли 2 место, определялись по сумме мест в таблицах, сообщили аналитики исследовательского центра портала Superjob.ru.

Всего в опросе приняли участие 9 тыс. респондентов старше 18 лет (по 1 000 из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 — из других городов), представляющих экономически активное население российских городов с численностью населения от 500 тыс. человек. За последний год опрошенные посещали заведения в своем городе.

В этом году по итогам мая оборот предприятий общепита Татарстана составил 3,79 млрд рублей. Если сравнивать с маем 2020-го, показатель продемонстрировал увеличение, но по отношению к апрелю этого года оборот сократился с 4 млрд рублей на 6,1%.

Татьяна Демина