Татарстан получит 57,6 млн рублей на бесплатные лекарства и лечебное питание для льготников

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан получит более 57,6 млн рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Средства выделены из нераспределенного резерва федерального бюджета, предусмотренного в этом году на обеспечение льготников бесплатными медикаментами. Всего на на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников направлено 1,6 млрд рублей.

Соцуслуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам. Лекарства и медицинские изделия подбираются для каждого гражданина в индивидуальном порядке.

Кабмин ранее проиндексировал сумму, на которую льготники могут получать лекарства и медицинские изделия, — 929,8 рубля на одного человека в месяц. На прошлой неделе сообщалось, что правительство России направит на предоставление лекарств в регионах 1,7 млрд рублей.



Татьяна Демина