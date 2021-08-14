В Татарстане выработка электроэнергии за январь—июль выросла на 8,1%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за январь—июль 2021 года выработка электроэнергии выросла на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За семь месяцев электростанции энергосистемы республики произвели 15 млрд 207,3 млн кВт*ч электроэнергии.

В частности, в июле этого года выработано 2 млрд 173,7 млн кВт*ч. Это на 14,2% больше, чем в аналогичном месяце 2020 года.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Татарстана за первые семь месяцев 2021 года увеличилось на 8,3% — до 18 млрд 169,9 млн кВт*ч. В июле этот показатель вырос на 10,5% до 2 млрд 496,4 млн кВт*ч, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги.

Это связано с тем, что предприятия автопромышленности, железнодорожного и трубопроводного транспорта, электростанций стали больше потреблять электроэнергии на собственные нужды. Повлияло и снятие действовавших в июле прошлого года «ковидных» ограничений.

Отмечается, что основная доля увеличения выработки электроэнергии пришлась на Казанские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Заинскую ГРЭС и Нижнекамскую ТЭЦ -1.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане исторический максимум потребления электроэнергии в жару был зафиксирован 28 июня в 13 часов. Потребляемая мощность в этот день достигла почти 4 ГВт и на 20% превысила максимум потребления мощности в июне 2020 года. В этот день среднесуточная температура воздуха составила 27,5 градуса. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина