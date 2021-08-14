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Boeing вернет корабль Starliner на завод, чтобы устранить неисправности

04:30, 14.08.2021

Boeing вернет космический корабль Starliner на завод для устранения неисправности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление компании.

Корабль возвращают «для более глубокого разрешения проблемы с четырьмя клапанами двигателей, которые так и остались закрытыми после отмененного запуска в четверг».

4 августа на ракету-носитель установили корабль и пытались отремонтировать его без демонтажа в течение нескольких дней. Однако сейчас будет решаться вопрос о том, чтобы начать переговоры с NASA и разработчиком ракеты — концерном ULA, для определения новой даты запуска.

NASA перенесло старт корабля, связав это с необходимостью экипажу МКС разобраться с прилетевшим на МКС модулем «Наука», у которого через несколько часов после стыковки неожиданно включились двигатели. Российская сторона посчитала этот аргумент несостоятельным. Затем запуск Starliner вновь отложили — теперь по техническим причинам.

Модуль «Наука» запустили с космодрома Байконур 21 июля, а 29 июля модуль пристыковался к МКС. После стыковки в NASA сообщили, что двигатели самопроизвольно включились.

Маргарита Головатенко
ТехнологииОбществоВласть
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