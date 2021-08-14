Boeing вернет корабль Starliner на завод, чтобы устранить неисправности

Boeing вернет космический корабль Starliner на завод для устранения неисправности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление компании.



Корабль возвращают «для более глубокого разрешения проблемы с четырьмя клапанами двигателей, которые так и остались закрытыми после отмененного запуска в четверг».

4 августа на ракету-носитель установили корабль и пытались отремонтировать его без демонтажа в течение нескольких дней. Однако сейчас будет решаться вопрос о том, чтобы начать переговоры с NASA и разработчиком ракеты — концерном ULA, для определения новой даты запуска.

NASA перенесло старт корабля, связав это с необходимостью экипажу МКС разобраться с прилетевшим на МКС модулем «Наука», у которого через несколько часов после стыковки неожиданно включились двигатели. Российская сторона посчитала этот аргумент несостоятельным. Затем запуск Starliner вновь отложили — теперь по техническим причинам.



Модуль «Наука» запустили с космодрома Байконур 21 июля, а 29 июля модуль пристыковался к МКС. После стыковки в NASA сообщили, что двигатели самопроизвольно включились.

Маргарита Головатенко