Полет корабля Starliner к МКС отложили до 3 августа из-за инцидента с модулем «Наука»

Фото: Роскосмос

Испытательный полет космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС), намеченный на 30 июля, отложен до 3 августа из-за самопроизвольного включения двигателей только что пристыкованного к МКС модуля «Наука», такое решение приняло NASA.



Из-за включения двигателей станция развернулась на 45 градусов. Для компенсации импульса задействовали двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс». Контроль над станцией удалось вернуть, экипаж и оборудование не пострадали. МКС не получила повреждений.

Запуск корабля запланирован на 3 августа в 01.20 по времени Восточного побережья США (08.20 по мск). Стыковка с МКС должна состояться 4 августа, сообщает «Интерфакс».

Запущенное NASA расследование возглавит «Роскосмос», в нем примут участие американские инженеры, страны будут делиться информацией, уточняет «РИА Новости».

Россия отправила к Международной космической станции ракету-носитель «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» на прошлой неделе.

С 2010 года это первый модуль, который Россия отправила на МКС. 18 июля «Протон-М» вывезли и установили на стартовом комплексе Байконура.



В конце июня с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-17». В 2021 году это был второй запуск российского грузового корабля к МКС.

Маргарита Головатенко