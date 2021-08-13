NASA опровергло причастность астронавтов из США в появлении дыры на МКС

В США отвергают предположения о психологическом кризисе астронавтов NASA, которое могло бы привести к инциденту 2018 года с отверстием в бытовом отсеке «Союз МС-09" на МКС, сообщила помощник главы NASA по пилотируемым полетам Кэти Лидерс.



На пресс-конференции Лидерс задали вопрос о том, как в NASA относятся к обвинениям со стороны неназванных представителей «Роскосмоса» в том, что психологические проблемы могли побудить астронавта Серину Ауньон-Чанселлор просверлить отверстие в модуле «Союз».

«Члены экипажа от НАСА выполняют свои миссии профессионально и честно. Я поддерживаю Серину и ее профессиональное поведение, и я не нахожу это обвинение заслуживающим доверия», — приводит «РИА Новости» слова Лидерс.

Маргарита Головатенко