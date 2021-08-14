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Сегодня в Татарстане местами гроза, дождь и до +32 градусов

06:20, 14.08.2021
Сегодня в Татарстане местами гроза, дождь и до +32 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 14 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность, утром местами гроза, в большинстве районов днем — кратковременный дождь, сообщает Гидрометцентр РТ.

Максимальная температура воздуха днем от +20 до +25 градусов, в восточных районах от +27 до +32 градусов.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, утром местами кратковременные усиления до 15—20 м/с.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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